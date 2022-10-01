MHP ilçe başkan yardımcısı silahlı saldırıda öldü! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde 27 Eylül'de bir şüpheli tarafından silahla ateş edilerek yaralanmasının ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Hançer, tedavi altına alındı.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ AA'da yer alan habere göre Hançer, burada yapılan müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polisin, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.