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Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti

ABD turnesinin ardından İstanbul'a dönen ve Cihangir'de objektiflere yansıyan Erkan Kolçak Köstendil, "Harika geçti. Orada insanlar ile sohbet ettik, iletişim kurduk. Çok olumlu tepkilerle karşılaştık" açıklamasını yaptı

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  • Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki gece Cihangir'de görüntülendi.

    ABD turnesinin ardından soluğu Cihangir'deki dostlarının yanında alan Köstendil, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti - Magazin haberleri

    "ABD HARİKA GEÇTİ"

    "ABD harika geçti" diyen Erkan Kolçak Köstendil, "Orada insanlar ile sohbet ettik, iletişim kurduk. Çok olumlu tepkilerle karşılaştık" ifadelerini kullandı.
  • Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti - Magazin haberleri

    "BU HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY; SAĞLIK"

    Yeni projeler için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen oyuncu, "Koşuşturmacamız hep var. Her şey olumlu ve güzel şu an. Zaten bu hayattaki en önemli şey; sağlık. O da var, Allah'a şükür" şeklinde konuşarak, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
  • Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti - Magazin haberleri

    "HOLLANDA'DA DA KURULU BİR HAYATIMIZ VAR"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda eşi Erkan Kolçak Köstendil'in sette çalıştığını söyleyen Tosun'a, Hollanda-Türkiye arası mekik dokudukları hatırlatılmıştı.

    Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Orada kurulu bir hayatımız var. Burada da var. Hem orada, hem buradayız. Erkan'la gezmeyi çok seviyoruz. Böyle yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti - Magazin haberleri

    "BİZİ BÖYLE ŞEYLER BESLİYOR"

    "Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor" diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor. Gezmek, öğrenmek, görmek... O yüzden biz çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuşmuştu.

    Senaryo yazdığını dile getiren Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni. Biraz yol alalım, öyle anlatayım" demişti.
  • Erkan Kolçak Köstendil: ABD harika geçti - Magazin haberleri

    "ERKAN NE YAPARSA EN İYİSİNİ YAPIYOR"

    Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın '12 Numaralı Adam' oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı. Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek, desteklemek her zaman çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

    Köstendil'in oyunculuğu bırakıp, futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Cansu Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için futbol, dans sürekli hobilerimiz arasında. Çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

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