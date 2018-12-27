Erkan Petekkaya'dan küfür açıklaması

Erkan Petekkaya katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Petekkaya, "Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet Abi için geçerli değil sadece, bütün insanlara böyle." dedi