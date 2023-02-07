Erkan Petekkaya'dan yardım çağrısı

O DA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Çıtanak da dün yaptığı paylaşımda, "Hatay / Antakya / Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'nde yıkılan bina A/3 Blok, doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" diyerek, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve AHBAP Derneği'ne seslenmişti.