Erkek arkadaşı için yaptığı şey şoke etti!

22 yaşındaki Berry Ng, erkek arkadaşının onu başka kızlarla kıyaslaması üzerine defalarca bıçak altına yattığını ancak tüm bunlara rağmen erkek arkadaşını yine de memnun edemediğini söyledi...