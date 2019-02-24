Hong Kong'da yaşayan Berry Ng, erkek arkadaşının isteği uğruna 30'dan fazla estetik ameliyat geçirdi.
22 yaşındaki Ng, erkek arkadaşının onu başka kızlarla kıyaslaması üzerine defalarca bıçak altına yattığını ancak tüm bunlara rağmen erkek arkadaşını yine de memnun edemediğini söyledi.
Ng, erkek arkadaşı memnun olmayınca ameliyatlara devam ettiğini ancak bunun bir hastalığa dönüştüğünü fark ederek erkek arkadaşını terk ettiğini açıkladı.
Altı ay içinde alnına, gözlerine, yanaklarına, burnuna ve çenesine 30 işlem yapıldı. Hepsini sevgilisinden iltifat almak umuduyla yaptığını söyleyen Ng, "Beni durdurmaya kalksaydı, yeterince güzel olduğumu söyleseydi dururdum ancak yapmadı. Bunun yerine göğüslerimin çok küçük olduğunu söyledi, göğüs büyütme ameliyatı için başvurdum" dedi.
Estetik bağımlılığından kurtulduğunu ifade eden Ng, bıçak altına girmenin tehlikeleri hakkında diğer kızlara uyarı videoları çekmeye başladı.
ANGELINA JOLIE'YE BENZEMEK İÇİN AMELİYAT OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI!
Angelina Jolie’ye benzemek için adeta bir servet ödeyerek, estetik ameliyat olduğu öne sürülen İranlı Sahar Tabar'ın görünümü çok konuşulmuştu.
Angelina Jolie'ye hayran olduğu için ona benzemeye çalışan 19 yaşındaki Sahar Tabar'ın aylarca diyet yaptığını, 40 kiloya kadar düştüğünü ardından da 50 defa operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
Bu haliyle Angelina Jolie yerine, Corpse Bride (Ölü Gelin) filmindeki karaktere daha çok benzetilen Sahar Tabar'ın estetik operasyonlar yerine makyaj ve çeşitli protezler kullandığı iddia edildi.
Sıradışı görüntüsüyle Instagram’da adeta fenomen haline gelen Tabar'ın takipçileri, Tabar'ın estetik ameliyat olmadığını, protez ve makyaj malzemeleriyle bu hale geldiğini söyledi.
Sahar Tabar’ın yakın zamanda çekilmiş farklı fotoğraflarını inceleyen takipçiler, Tabar'ın dudak ve burun ebatlarında değişikliklerin olduğunu belirttiler. 513 bin takipçisi olan Tabar'ın ne açıklama yapacağı merak konusu...
ANELLA AN KENDİSİNİ POLONYA'NIN İLK YAŞAYAN BARBIE BEBEĞİ İLAN ETTİ
Plastik cerrahi bağımlısı 25 yaşındaki Anella An, kendisini Polonya'nın ilk yaşayan Barbie'si olarak tanımlıyor.
İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; Polonya'nın Poznań şehrinde yaşayan Polonyalı mimar An, bu durumun doğal olarak geliştiğini söyledi.
Plastik bir oyuncağa benzemek istediğini söyleyen Anella An, plastik bebeğe benzerliği en üst seviyeye çıkarmak için bu güne dek 30 bin pound harcadı.
Burun ameliyatı olduktan sonra kendini durduramadığını söyleyen genç kadın, dudakları ve göğüsleri için estetik operasyon geçirdiğini ancak olağanın dışında ince görünen belinin doğal olduğunu söyledi.
Yaklaşık 40 bin takipçisi olan An, "Garip ve benzersiz şeyleri seviyorum, belki garip olduğum içindir" açıklamasında bulundu.
Çirkin, çirkin bir kelimedir... Güzellik fikri ve bunun tam tersi, zamanla çok çarpıtıldı. Ayrıca bir kişiye çirkin, hatta 'dünyanın en çirkini' demek ne kadar doğru, tartışılır.
Bu Rus kadın da evlendiğinde, görünüşüyle ilgili pek çok kaba söz söylendi. 2011'de evlenen Rus çift düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok olumsuz yorumlar aldılar.
Hatta, onu dünyanın en çirkin gelini olarak nitelendirdiler. Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Rus kadın, 6 yıl boyunca inanılmaz bir dönüşüm gerçekleştirdi.
Yıllarca uğraşarak, azimle kilo veren genç kadın görenleri hayrete düşürdü.
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