Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Dehşet veren olay Çatalca’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 27 yaşındaki Sinem Çeşim adlı genç kadın bir süredir ilişki yaşadığı erkek arkadaşından ayrılmak istedi.

KONUŞMAYA GİTTİ ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre ikili bu konuyu konuşmak üzere Çatalca’da buluştu. İkili arasında çıkan kavgada erkek arkadaşı genç kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Öldürülen genç kadın memleketinde toprağa verildi.