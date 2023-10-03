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        Haberler Gündem Ankara'da akılalmaz cinayet: Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürüp, intihar etti - Son dakika haberi

        Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürüp, intihar etti

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde her satırı tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. İddiaya Ayşe Alagöz kızı Dilara Alagöz ile erkek arkadaşının görüşmesini istemediğini söyleyerek tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüm ısrarlara rağmen cep telefonunu vermek istemeyen Dilara Alagöz, eline aldığı bıçakla annesine saldırdı. Boyun ve sırtından bıçak darbeleri alan anne Ayşe Alagöz hayatını kaybetti. Dilara Alagöz daha sonra yapımı devam eden inşaattan atlayıp yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:28
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        Annesini öldürüp not bıraktı
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ayşe Alagöz'ü (55), iddiaya göre erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği kızı Dilara Alagöz (25) tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Dilara Alagöz daha sonra yapımı devam eden inşaattan atlayıp yaşamına son verdi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

        Olay, saat 16.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 529'uncu sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği ve cep telefonunu vermediği için tartışmaya başladı.

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        YAŞAMINA SON VERDİ

        Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 10 katlı inşaattan kendisini atarak intihar etti. Eczaneden eve dönen baba Hakkı Alagöz, evde eşinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ayşe Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Alagöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        TELEFONUNDAN ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM NOTU ÇIKTI

        Olayın ardından ifadesi alınan baba Hakkı Alagöz, "Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi" dedi. Hakkı Alagöz'ün annesi Ü.A. ise ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu" diye konuştu.

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        ADRESİNİ YAZDI

        Öte yandan olayın ardından Dilara Alagöz'ün telefonunda, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.

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        #Ayşegül Alagöz
        #Dilara Alagöz
        #haberler
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