Pazarda kadınların feci kavgası! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Beyoğlu Dolapdere pazarında dün meydana gelen olayda, iki ayrı gruptaki kadınlar alışveriş yapmak için pazara geldi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar aralarında tartışmaya başladı.

KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda iki taraftaki kadınlar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

ERKEKLER AYIRMAKTA ZORLANDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.