Erken seçim tartışması

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter'daki "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih" sorusuyla gündeme gelen erken seçim tartışmasına iktidar ve muhalefet kanadından farklı değerlendirmeler geldi.

— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) January 19, 2020

"GÜNDEMİMİZ BELLİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "seçim için rasyonel bir sebep olmadığını" söyledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin gündemi belli. Türkiye'de genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılında, belediye seçimi ise 2024 yılında yapılacak. Türkiye şu anda gerçekten devasa sorunlarla boğuşuyor. Bütün bu sorunların üstesinden gelen, dirayetli, kararlı bir liderlikle, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yoluna devam ediyor. Meselemiz Türkiye'yi bu süre içerisinde 2023'e daha güçlü bir şekilde götürebilmektir. Hedefimiz, Türkiye'nin 2023 hedeflerini tutturabilmesi için bütün bürokrasiyle, siyaset mekanizmasıyla, gayretle, canla başla çalışmaktır. Kaldı ki rasyonel olarak erken seçim meselesine baktığımız zaman, Türkiye'nin bugünkü siyasi şartları içerisinde hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur. Muhalefetin seçim istemesini normal karşılarım ama muhalefete de hiç olmazsa 'seçimin şartları var mı yok mu' diyerek bunları analiz edip ona göre bu sözleri üzerinde yoğunlaşmalarını tavsiye ederim."

"KARAR TAYYİP BEY'İN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek şunları söyledi: "24 Haziran seçimlerini parti kurulduğu günden itibaren öngörmüştüm. Ama bugün herhangi bir tarih öngöremiyorum. Seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda bir fikrim yok. Tüm arkadaşlarımız şahsi fikirlerini serbestçe ifade edebilirler. Seçime, Tayyip Bey karar verecek. Eskiden seçim konuşulduğunda gözler Meclise dönerdi. Bugün böyle bir şey yok. Bir kararnameyle seçime dönebilir. Dolayısıyla ben öyle bir öngörü sahibi değilim."

"HER ŞEY MÜMKÜN"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye bana göre seçim koşullarındadır" diyerek şöyle devam etti: "Türkiye'deki ekonomik göstergelere, dış politikada yapılan yanlışlara, milletin geçim derdi konusundaki ızdırabı ile yenilenen 24 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına baktığınızda Erdoğan 23 Haziran 2018'de milletten aldığı güveni kaybetmiştir. Biz Erdoğan'a seçim dayatması yapmayız. Ama şu mümkün, hani Ali İhsan Yavuz'un İstanbul seçimleriyle ilgili açıklaması vardı, hiçbir şey olmasa da bir şey olur. Türkiye bu yükü 2023'e kadar taşıyamaz. Siyasette de her şey mümkün, hiçbir şey imkansız değil."

SEÇİM KURULLARI

İlçe seçim kurullarının nüfus artışına göre yeniden düzenlenmesine yönelik karar seçim tartışmalarında da gündeme geldi.

Erken seçim tartışmalarını köşesinde taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin YSK'daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun sözlerini de aktardı. Yakupoğlu, her ilçe seçim kurulunun 2 seçim, bir referandum çıkaracak kadar stok tutması gerektiğini belirtti. İstanbul seçimi döneminde yaşanan gelişmeler sonrası ilçe seçim kurullarının hem üye yenilenmesi hem de stok düzenlemesi yaptığını belirtti; bunu seçime yormamak gerektiğinin altını çizdi.