Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kanser Erken teşhis için Bakanlıktan hamle: Hedef 15 milyon kanser taraması | Sağlık Haberleri

        Erken teşhis için Bakanlıktan hamle: Hedef 15 milyon kanser taraması

        2024 yılında 9 buçuk milyon kanser taraması gerçekleştirildi. Bu yıl ise hedef, taramalarda 15 milyonu aşmak ve vatandaşları erken teşhis konusunda bilinçlendirmek. Sağlık Bakanlığı, "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla taramalarını sürdürüyor. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erken teşhis için Bakanlıktan hamle
        ABONE OL

        Bugün 1 Nisan Ulusal Kanser Haftası. Sağlık Bakanlığı, "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla taramalarını sürdürmeye devam ediyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol 1 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Demirkol, kanser vakalarında erken teşhise dikkat çekerek, “Sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz testler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        “GEÇEN YIL 9 BUÇUK MİLYON KANSER TARAMASI YAPILDI”

        Demirkol, “2024 yılında yaklaşık 9,5 milyon kanser taraması yapmışız. Bunun 3 milyon 700 bini rahim ağzı kanserine karşı taramayken 3,5 milyon civarında mamografi çekerek kanser taramamızı tamamladık. 2,5 milyon civarında da kolerektel kansere karşı gaitada gizli kan testi yapmışız.” dedi.

        REKLAM

        “2025 YILINDA HEDEFİMİZ 15 MİLYON TARAMA YAPMAK”

        2025 yılında tarama hedefinin 15 milyon olduğunu ifade eden Demirkol, “2025 yılında bu rakamımızı 15 milyonların altında tutmamaya çalışıyoruz. 1 Kasım sonrası 4 aylık sürede geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30 civarında artış gördük. O artışın daha da yukarılara çıkacağını ve sene sonunda da en az 15 milyonu yakalayacağımızı ümit ediyorum. Erken tanı çok önemli. "Erken tanı hayat kurtarır" mottosuyla birlikte hem aile hekimliklerimizde hem de sağlıklı hayat merkezlerimizde kanser tarama merkezlerimiz olan KETEM'lerimizlede etkin bir şekilde erken tanıyla ilgili yol aldık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde meme kanserinde, rahim ağzı kanserinde ve kolerektel kanserlerde maliyeti etkin bir şekilde ücretsiz erken tarama testlerimizi yapıyoruz.” diye konuştu.

        TÜRKİYE'DE KAÇ TARAMA MERKEZİ VAR?

        Demirkol, “Kanser taramalarını vatandaşlarımız aile hekimliklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve hastanelerimizde yapabilirler. 285 tane tüm illerimizde bulunan sağlıklı hayat merkezlerimizle kanser taramalarımızı etkin bir şekilde yapıyoruz. Türkiye genelinde 48 mobil tarama aracımız var. Toplamda da 423 kanser tarama merkezimizle vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetini en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Tatil bitmeden erken dönüş!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor