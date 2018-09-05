Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen 10. bölümünün ardından yayınlandı. Erkenci Kuş'ta çekilen reklam filminin heyecanı yaşanırken, Sanem Polen'i Can ise Levent'î kıskandı. Polen, Can'ın aşık olduğu kadının Sanem olduğunu anladı ve artık Sanem'in yanında Can'a daha çok sahip çıkar oldu. Ancak Can'ın gözü Sanem'den başkasını görmüyor. Erkenci Kuş 10. bölüm final sahnesinde Can ile Sanem'in denizdeki romantik dakikaları oldukça etkileyiciydi. İşte Erkeknci Kuş 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 10. SON BÖLÜM

Can, Sanem’i Levent’ten kıskanıyor!

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...

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