Erkenci Kuş dizisi yeni günü olan cumartesi akşamı ekrana geldi. Sanem ve Can arasında yakınlaşmanın arttığı, Osman'ın yıldızının parladığı 12. bölümün ardından gözler Erkenci Kuş 13. bölüme çevrildi. Peki; yeni bölümle ilgili ipuçları taşıyan 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.

Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.

Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?

Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.

Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

ERKENCİ KUŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 12. bölüm sonrası gözler Erkenci Kuş 13. bölüme çevrildi. Dizinin izleyicileri 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak Erkenci Kuş 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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