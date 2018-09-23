Erkenci Kuş 13. yeni bölümden ilk sahneler, dizinin dün akşam yayınlandığı bölümün ardından yayınlandı. Erkenci Kuş'ta Sanem, Can'ın Albatros olduğunu öğrendikten sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak bu mutluluk, Emre'nin Sanem'i söylediği yalanlarla yüzleştirdiği anda sona erdi. Sanem, Can'a onu beğenmediğini söyledi. Can duyduklarının ardından duruma anlam veremese de Sanem'in peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi. İşte Erkenci Kuş 13. yeni bölümden ilk sahne ve Erkenci Kuş 12. son bölüm detayları...

ERKENCİ KUŞ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Albatros’un kim olduğunu anlıyor

Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.

Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.

Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?

Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.

Peki Sanem, sakladığı sırları ne yapacak? Emre’yi bir itirafa ikna etmesi mümkün olacak mı?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ