Erkenci Kuş 25. bölüm fragmanı daha doğrusu Erkenci Kuş 25. bölüm ilk sahne yayınlandı... Erkenci Kuş 25. bölüm fragmanı Cem ve Sanem'in romantik anları ile başladı. Ancak, Sanem, Cem'e ait kıymetli bir hatırayı kırdı. Peki; Sanem'in kırdığı hatıra neydi? Erkenci Kuş 25. bölümde neler yaşanacak? İşte, Erkenci Kuş 25. bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Aylin, Sanem ve Can’ın yakın oldukları fotoğrafları basına sızdırır. Ertesi gün çıkan aşk haberleriyle bütün ajans çalkalanmaktadır. Sanem bunu öğrenince panikler, ailesinden bu haberi gizlemeye çalışsa da Mevkıbe ve Nihat çoktan haberi duymuştur. Bunun üzerine Sanem ilişkisi daha fazla yıpranmasın diye ajanstan ayrılmaya karar verir. Fakat Can buna asla izin vermez ve Sanem’in ondan beklemediği bir ciddiyetle ilişkisine sahip çıkar. Aylin’in Sanem ve Can’ın aralarını bozmak için hazırladığı bu plan, onların ilişkilerine nasıl etki edecektir?

ERKENCİ KUŞ 25. BÖLÜM FRAGMANI

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