Erkneci Kuş 5. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş'ta Özlem Tokaslan ile Berat Yenilmez gibi usta isimlerde yer alıyor. İşte Erkenci Kuş yeni bölümden detaylar...

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

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