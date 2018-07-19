Erkenci Kuş, yaz sezonunun iddalı yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Yayınlanan 4. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Can ve Sanem'in gittikçe yakınlaştığı Erkenci Kuş'ta yeni bölümde neler olacak? Erkenci Kuş 5. bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında.

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ