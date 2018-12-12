Erkenci Kuş 24. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Erkenci Kuş 23. son bölümünde; Can’la tekrar sevgili olan Sanem ilişkilerini, ailesine söyleyene kadar gizli yaşamak istedi. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır. İşte, Erkenci Kuş 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sanem, ailesinden gizli Canla olan ilişkisini sürdürebilecek mi?

Sanem'in ailesine yalan söylediğini öğrenen Aylin'in planları ne olacak?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem ve Can ilişkisi ortaya çıkacak mı?

Can’la tekrar sevgili olan Sanem ilişkilerini, ailesine söyleyene kadar gizli yaşamak ister. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır.

Bir yandan mahallede, bir yandan ajansta çıkan dedikodular onları zor durumda bırakır ve Sanem ailesine yalan söylemek zorunda kalır. Bu yalanı fırsat bilen Aylin harekete geçer ve hain planlarına başlar.

Erkenci Kuş 24. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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