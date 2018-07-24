Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, Goal'e özel yaptığı açıklamalarla Uli Hoeness'a yanıt verdi.

İşte Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün açıklamaları:

"HOENESS, APTALCA AÇIKLAMALARI DESTEKLEYECEK BİR KANIT SUNAMIYOR!"

"Bay Hoeness, açıklamalarında futbolla herhangi bir ilgisi olmadığı için asıl noktayı kaçırmış. Buradaki sorun, Alman toplumunda yeniden ortaya çıkmaya başlayan ırkçılık ve ayrımcılık. Kendisi dikkatleri bu sorunun üzerinden çekmeye çalışıyor. Mesut, kendi açıklamasında da ifade ettiği gibi futboluyla ilgili eleştirileri kabul ediyor ve bunu işinin bir parçası olarak görüyor. Ancak Bay Hoeness, tamamen abarttığı aptalca açıklamalarını destekleyecek tek bir somut kanıt bile sunamıyor. İstatistikler ortada: 23 gol, rekor olan 40 asist ve üçü 2014 yılından sonra olmak üzere beş kez kazandığı Yılın En İyi Alman Oyuncusu ödülü."

"HANGİ 'HAYALET' BU BAŞARILARI ELDE EDEBİLİR?"

"Mesut'un yıllardır 'hayalet' olduğunu iddia ediyor ama hangi 'hayalet' bu ödülleri toplayabilir ve bunca başarı elde edebilir? Mesut, 2018 Dünya Kupası boyunca maç başına en çok şut pası atan oyuncuydu. Eğer Mesut bu kadar köyü bir futbolcuysa, Jöachim Low, Arsene Wenger ve Jose Mourinho'nun görüşleri hakkında kendisi acaba ne söyler? Bu üç üst düzey teknik direktör de Mesut'u mevkisinin en iyilerinden birisi olarak görüyor."

"BU SÖYLEMLER SADECE KENDİNİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEDİ..."

"Bay Hoeness, bundan sonra hakkında hiçbir şey bilmediğiniz konular hakkında size açıklama yapmak için enerji harcamayacağız. Bu söylemleriniz sadece kendinizi küçük düşürmedi. Bayern Münih ve Alman insanları da söylemlerinizden utanç duyuyor."

"APTALCA BİR AÇIKLAMAYLA KONUYU BAŞKA YERE ÇEKMEK İSTEDİ"

"Mesut, Almanya'da kötü muamele gören tüm insanlar adına konuşma cesaretini gösterdi. Göçmenler, Müslümanlar ve diğerleri... Hoeness da bu insanlara kötü muamele gösteren, önündeki gerçeklerle yüzleşemeyen insanlardan birisi. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Mesut'un futboluyla ilgili çılgın bir açıklama yapıp, bunun yaratacağı etkiyle kendisinin gibi Almanya'da birçok insanın da yüzleşmek istemediği gerçek sorunu örtbas etmek istedi. Konuyu futbolla ilgili aptalca bir açıklama yaparak başka yere çekti, gerçek yüzünü gösterdi."

"HOENESS'IN BUNU BAŞARMASINA İZİN VERMEYECEĞİM!"

"Onun hedeflediği şeyi başarmasına izin vermeyeceğim. Mesut, yıllar boyunca hem saha içinde, hem saha dışında Almanya'ya her şeyini verdi. Bu ülkeye Bay Hoeness'ın hayal edebileceğinden çok daha fazla katkıda bulundu."

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