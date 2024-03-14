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        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik Ermaden'in 550 milyon dolarlık peletleme tesisinin inşaatı başlıyor - Enerji Haberleri

        Ermaden'in 550 milyon dolarlık peletleme tesisinin inşaatı başlıyor

        OYAK Maden Metalürji Şirketleri'nden Ermaden'in Bingöl'ün Avnik mevkisinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırımla kurulacak peletleme tesisinin inşaatına başlayacağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:11
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        Ermaden'den 550 milyon dolarlık peletleme tesisi
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        OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ermaden'in Bingöl'ün Avnik mevkisinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırımla kurulacak peletleme tesisinin inşaatına başlanıyor.

        Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, Ermaden, 2023'te sondaj çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı Bingöl-Avnik yatırımında gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları sonucunda 250 milyon ton civarında manyetit demir cevheri potansiyeli tespit etti.

        Söz konusu alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük sondaj çalışmasını yürüten Ermaden, yatırımın mobilizasyon aşamasına geçerek inşaat faaliyetine başladı.

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        Türkiye’nin en büyük demir cevheri üreticisi Ermaden'in madencilik alanındaki uzmanlığıyla kurulacak tesis, OYAK Grubu Şirketlerinden Erdemir'in ihtiyacının büyük bir kısmının milli ve yerli kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak.

        'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SONDAJ ÇALIŞMASINI YAPTIK'

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, bölgede 30-35 yıl yetecek miktarda demir cevheri kaynağı bulunduğunu belirtti.

        Erdem, bu yatırımla hem Erdemir'in en önemli ham madde kalemlerinden pelette dışa bağımlılığın önemli ölçüde azalacağını hem de bölgedeki faaliyetle istihdama güçlü katkı sağlanacağını vurgulayarak, "Bingöl'de 15-20 milyon tonluk bir rezerv bulunduğu tahmin ediliyordu. Bölgede Cumhuriyet tarihinin en büyük sondaj çalışmasını yaptık. Gece-gündüz süren sondajlı arama çalışmalarında sahada 30 ila 35 yıl yetecek miktarda yaklaşık 250-300 milyon tonluk manyetit demir cevheri rezervi olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.

        Pelet üretiminde kendine yetebilir rezerv yapısına sahip olmanın hayati önem taşıdığını anlatan Erdem, "Erdemir, bölgede yapılacak bu stratejik yatırımla geriye entegrasyonda büyük bir adım atarak en önemli ham madde kaleminde dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak. İnşaat sürecinde 2 bine yakın kişiye, faaliyete geçtiğinde de yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak tesis, önemli bir ekonomik değer yaratacak. Bingöl Avnik Peletleme Tesisi’nin tamamlanmasının ardından pelette kendine yetebilirlik oranımızı yüzde 25-30 bandından yüzde 80-85'e, toplam demirli ham maddede ise yüzde 15-20’den yüzde 40-45 bandına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

        Ermaden'in çelik üretiminde ham madde arz güvenliğini ve kendine yetebilirlik oranını artıracak olan tesisin, ithal pelet kullanımının azaltılması ile yerli ekonomiye katkı sağlaması da hedefleniyor.

        Elde edilecek yüksek karlılıkla son yıllarda çelik sektörünü derinden etkileyen ticaret kotaları, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini hafifletecek olan peletleme tesisi, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

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