Ermenistan Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması!

Ermenistan'dan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir mülakat veren Paşinyan, "Türkiye, Ermenistan ile sınırlarını kapatan taraf. Sınırın Ermenistan tarafı daima açık. Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 90'lardan bu yana sorun haline gelen Dağlık-Karabağ konusunda da çözüm istediklerini belirten Paşinyan, "Bu sorunu barışçı yollarla çözmek için gerçek bir arzumuz var. Müzakereler için hazırız. Ancak sindirme atmosferinde bir şey yapmayacağımız konusunda ısrar etmek istiyorum. Barış atmosferi yaratmak önemli." ifadelerini kullandı.

6 gün süren sokak protestolarının ardından Sarkisyan iktidarını deviren ve buna da 'Kadife Devrim' adını veren Paşinyan, Azerbaycan'da da benzer değişimlerin yaşanabileceğini savundu. Paşinyan, "İlham Aliyev'in Azerbaycan halkının Ermeni devriminden etkilenmesi ve benzer değişimleri Azerbaycan'da denemesinden korktuğunu düşünüyorum. Azerbaycan hükümetinin artan saldırganlığının nedeni bu durumla bağlantılı." şeklinde konuştu.

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