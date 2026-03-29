        Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişiminde bulunuldu | Dış Haberler

        Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a kilisede saldırı girişiminde bulunuldu

        Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde katıldığı ayinde iki kişi saldırı girişiminde bulundu. Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kilisede saldırı girişiminde bulunuldu.

        Ermenistan basınındaki haberlere göre, Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi saldırı girişiminde bulundu.

        Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

        Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

