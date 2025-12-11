Habertürk
        Ernest Muçi Beşiktaş'ı bekliyor! - Trabzonspor Haberleri

        Ernest Muçi Beşiktaş’ı bekliyor!

        Trabzonspor ile Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 gol kaydeden Arnavut futbolcu Ernest Muçi, son haftalardaki etkili oyununu eski takımı Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

        Giriş: 11.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:00
        Ernest Muçi Beşiktaş'ı bekliyor!
        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor hem zirve yarışını sürdürdü hem de Beşiktaş mücadelesi öncesi moral depoladı. Bordo-mavililerin bu maçtaki gollerini Arnavut futbolcu Muçi kaydetti.

        Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan Ernest Muçi’nin satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Trabzonspor, bu hakkını kullanması durumunda siyah-beyazlılara 5 taksit halinde 8 milyon 500 bin Euro ve KDV içeren bir ödeme yapacak.

        SÜPER LİG'DEKİ EN GOLCÜ SEZONUNA ULAŞTI

        2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig’de görev aldığı 13 karşılaşmada 3 gole imza attı.

        Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez sırtına geçiren Ernest Muçi 4 gol, 3 asistle takımına verim sağladı.

        Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce sadece 58 dakikada Beşiktaş için top koşturan 24 yaşındaki oyuncunun sonrasında Trabzonspor yolculuğu başladı.

        Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 15 mücadelenin 11’inde 535 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor’un, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı.

        Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 3 haftada kaydettiği 5 golle şimdiden Süper Lig’deki en golcü sezonuna ulaşmış oldu.

        KARİYERİNDE İLK KEZ SERİ YAKALADI

        Başarılı futbolcu, 13. haftada deplasmanda 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2, 14. haftada iç sahada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1 ve son olarak takımının İzmir’de 2-1’lik skorla 3 puana uzandığı Göztepe müsabakasında 2 kez ağları havalandırdı.

        Ligde son 3 karşılaşmada 5 kez fileleri sarsan Muçi, kariyerinde de bir ilki yaşadı.

        Trabzonspor formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Arnavut futbolcu; KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş’ta oynadığı toplam 171 mücadelede bu istatistiği yakalayamamıştı.

        KAZANDIRAN GOLLER

        Ernest Muçi, söz konusu haftalarda bulduğu gollerle takımının kazandığı 9 puana direkt katkı sağladı. Başakşehir mücadelesinde bordo-mavilileri 3-2 öne geçiren Muçi, rakibin beraberliği yakalamasına rağmen maçın son saniyelerinde tekrar sahneye çıkarak Karadeniz temsilcisine 4-3’lük skorla 3 puanı getirdi.

        Göztepe’ye karşı 2-1 kazanılan maçta da Trabzonspor’un attığı 2 golde imzası olan 24 yaşındaki futbolcu, yine 3 puanın mimarı oldu.

        Muçi, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde ise üçüncü golün sahibi, ilk golün de hazırlayıcısıydı.

        5 GOLE EN HIZLI ULAŞTIĞI SEZON

        Ernest Muçi, bu sezon hariç 5 gol barajını Arnavut ekibi KF Tirana’da 2, Polonya temsilcisi Legia Varşova’da da 1 kez geçti. Muçi, 5 gole en hızlı ulaştığı dönemi ise Trabzonspor’da yaşadı.

        2019-2020 sezonunda KF Tirana ile 20 maçta 7 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, 5 golü 15 müsabakada yakaladı.

        2020-2021 sezonunda yine Arnavut takımıyla 20 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Muçi, 14 maç sonunda 5 gole ulaştı.

        2022-2023 sezonunda da Legia Varşova’yla 32 mücadeleye çıkan Ernest Muçi, 30 maçın ardından hanesine 5 golü yazdırabildi.

        Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor’da ise henüz 11 müsabakada 5 gol attı.

        BEŞİKTAŞ KARŞISINDA TAKIMIN EN BÜYÜK KOZU

        Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Ernest Muçi, bordo-mavili takımın en büyük kozu olacak. Özellikle Paul Onuachu’nun cezası sebebiyle forma giyemeyecek olması da 24 yaşındaki oyuncuyu, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin gol yollarındaki en etkili silahı yapıyor.

        Muçi de son haftalardaki yükselen grafiğini eski takımına karşı sürdürmek istiyor.

