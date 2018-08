Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "2018-2019 futbol sezonunun Kayserisporumuz ile birlikte tüm kulüplerimizin kazasız belasız tamamlamasını temenni ediyorum. Kayserisporumuza da üstün başarılar diliyorum. Kayserispor bu başarıyı yakalayabilmek için verimli olan 15-16 oyuncusunu elinde tutarak 6-7 transfer yaptı ve bu transferler nokta transferlerdir. Gelir gelmez de özelliklerini sergilediler. Çok ciddi yoğun bir çalışma ortamı içindeyiz. Çok ciddi işin altından kalkamayacağımız bir sakatlıklar yaşamadık. Yeni transferler beklediğimiz performanslarını gösterdiler.

Eski oyuncularımızdan Varela ve Asamoah’ın formunu yeni transfer olarak sayabiliriz. Performanslarını ben de iple çekiyorum. Böyle bir huzurlu ortam içinde eski ve yeni oyuncularla iyi bir kamp, Kayseri’yi ve futbolu bilen bir teknik adamla kamp dönemini tamamladık. Yaptığımız çalışmaların ak mı kara mı olduğu, berberin önüne oturup saçının rengini görenler gibi biz de Antalyaspor maçı ile birlikte göreceğiz" dedi.

Başkan Bedir,"Hoca ile biz ilk geldiğinde toplantı yapmadık, hemen hemen her gün toplantı yapıyoruz. İleride sıkıntı yaşamayalım diye her gün görüşüyoruz. Önde üç oyuncumuz olduğunu ve kendisi açısından iyi çalıştırılırsa onların kalitesinden ve kariyerlerinden şüphesi olmadığını ve faydalı olacaklarını söyledi. Eğer sıkıntı olursa kamp döneminde transfer yapabileceğimizi söylemiştik. Gerçekten kamp döneminde üç oyuncumuz iyi performans sergilediler. Umut geçtiğimiz sezondaki Umut, Artem çok iyi çalışıyor, Asamoah da hem yaptığı mertlik ve fedakarlık hem de çalışma ortamında 7-8 kilo verdi. 20’lik delikanlılarla boğuşur durumda. Hocanın şu an itibariyle ön tarafta bir ihtiyacı yok. Hazırlık maçlarını düşündüğümüzde bir transfer istemiyor hocamız. Transferin bitmesine aşağı yukarı 20 gün var. Oynayacağımız maçlar içinde sırıtan, eksik gördüğümüz yer varsa bu kadar emek vermişken öyle bir takviyeden de kaçmayız" ifadesinde bulundu.

