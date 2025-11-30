Habertürk
        Erol Bulut: Düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Erol Bulut: Düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktörü Erol Bulut, taraftarın kendisini istifaya davet etmesine ilişkin, "Düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.11.2025 - 20:54
        "Düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var"
        Antalyaspor'da teknik direktörü Erol Bulut, 2-1 yenildikleri Göztepe maçının ardından taraftarın kendisine gösterdiği tepkiye yanıt verdi.

        Bulut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Tecrübeli teknik adam, Göztepe mağlubiyetinin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

        "KAYBETMEMEMİZ GEREKEN BİR MAÇTI"

        Maçın gidişatına bakıldığında tipik bir beraberlik müsabakası havası olduğunu dile getiren Bulut, "İki takımın da duran toplardan gol bulabileceği bir ortam vardı. İlk golü biz bulduk. Bunları çalıştık. Rakibin uzun toplarla, duran toplarla, taç atışlarıyla gol bulmaya çalışacağını biliyorduk. Onun dışında rakibe hiç pozisyon vermedik. Yaptığımız gereksiz bir faulden sonra yediğimiz birinci gol. İkincisi de zaten söylediğimiz, çalıştığımız yerden yedik. Biz ikinci golü bulamayınca doğal olarak mağlup olduk. Kazanabileceğimiz, kaybetmememiz gereken bir maçtı. Hatalarınız rakip tarafından cezalandırılıyor, biz cezalandıramıyoruz. En büyük sorunumuz orada." diye konuştu.

        Bulut, bugüne kadar taraftarın isteğine göre oyuncu değişikliği yapmadığını ifade etti.

        "DÜZELTİLMESİ GEREKEN ÇOK FARKLI ŞEYLER VAR"

        Tecrübeli teknik direktör, istifa çağrısına ilişkin soruya ise "Taraftarın tepkisi doğal. Bazı şeyler iyi gitmediğinde taraftar mutsuzluğunu dile getiriyor. Kulübün içindeki durumu bildikleri halde bana istifa çağrısı yapmaktansa bence onları konuşmaları gerekiyor. Düzeltilmesi gereken çok farklı şeyler var. Benim istifamla burada çok fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum." yanıtını verdi.

