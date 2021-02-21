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Erol Bulut: "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamada yayıncı kuruluş BeIN Sports'a tepki gösterdi. Bulut, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin sözleri üzerine, "Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir" dedi

Erol Bulut:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, yayıncı kuruluş BeIN Sports'a tepki gösterdi. Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir. Maalesef bu duruma gelindi. Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Başta yayıncı kuruluşun başlangıcı yapması gerekirdi. Türk futbolunu nereye getirdiklerini bir düşünsünler."

NE OLMUŞTU?

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, dün yayınlanan bir röportajında, "Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur. Fanatik Fenerbahçelilerin olduğunun farkındayız. Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Londra'daki hukuk kanadımız bu işe el koyabilir" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM PANOLARINDAN MESAJ!

Fenerbahçe - Göztepe maçında Ülker Stadı'nın reklam panolarına şu yazılar yansıtıldı:

"Fenerbahçe'ye meydan okunamaz.
Vakit tamam, hodri meydan.
Bozalım oyunlarını.
BE FAIR"

Sarı-lacivertli oyuncular, ısınmaya da 'BE FAIR' yazan antrenman malzemeleriyle çıktı.

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