Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, herkesin takdir ettiği ekiplerden birisi oldu. Başarının mimarı teknik direktör Erol Bulut, Habertürk Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'a çok özel açıklamalar yaptı. İşte Erol Bulut'un sözleri:

"LİGE İYİ BAŞLAMADIK AMA..."

"Sezona başlarken düşüncelerimiz ilk 10'un içerisinde yer almaktı. Çünkü ligi geçen sene ilk 10'un içerisinde bitirdik. Tabii kamp dönemini de baz alırsak sezona iyi başlamadık. Çünkü 13 kişiyle kamp dönemini bitirdik. İlk maçımız olan Göztepe maçına 13 futbolcu artı 3-4 de sakat oyuncuyla gitmiş oldum. Ama Allah'a şükürler olsun Göztepe maçında ortaya koyduğumuz performans da aldığımız skor da bizim için iyi oldu. Sonra Fenerbahçe'ye karşı kazandık ve sakat oyuncularımız dönmeye başladı.Bu moralle takımın çıkışı ilk yarının sonuna kadar sürmüş oldu. 29 puan elde ettik böylece ve ligin 3. sırasına oturduk. Tabii biz de o gidişatı o şekilde beklemiyorduk ama benim fubolcularım onlara verdiğimiz bilgileri en iyi şekilde aldılar ve sahaya yansıttılar. Ve takımı bu seviyeye getirdiler. İnşallah 2. kamp dönemimizin de iyi geçmesinin ardından ikinci yarıya başlayacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Şimdi 2 arkadaşımız bizden ayrıldı. Sadık ve Boutaip. Gelecek takviyelerle birlikte bu çıkışımızı sürdürmeye çalışacağız."

"DİSİPLİN BENİM İÇİN ÖNCE GELİR"

"14 ay gibi bir süreçte bu noktalara geldik. Üstelik geçen yıl takımı ben kurmamıştım. Sistemi oturtmak için hızlı bir süre 14 ay. Bu işin sırrı kesinlikle disiplin. Benim için zaten disiplin her zaman ilk sırada gelir. Ardından girdiğiniz futbolcu ortamında bu ortamı düzenlemek geliyor. Verdiğiniz bilgileri sahada futbolcuların doğru uygulaması çok önemli. Bunu futbolcularım iyi şekilde yaptı. Karakter çok önemli ve benim oyuncularım karakterli. Tabii futbolcuların hocaların verdiği şeylere inanmaları gerekiyor. Zaten futbolcular oynadıkları süreçte bunları yakaladılar, gördüler, inandılar ve ardından da takım yol aldı gitti."

"VAR'A İSTANBUL TAKIMLARI ÜZÜLMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

"Evet ligde makas çok dar. İki mağlubiyette her şey değişebiliyor. Ligin bu durumda olmasında büyük takımların performanslar biraz etkili tabii. Ama Anadolu takımlarının gerçekten iyi transferler yapıp sahada gösterdikleri performans daha çok etkili. VAR'ın kesinlikle etkisi var. Çünkü daha adaletli bir lig oynanıyor VAR sayesinde. VAR olmasaydı çok daha farklı pozisyonlar alınmış olabilirdi ligde. Hakemler için de daha kolay ve daha rahat olduğunu düşünüyorum maç yönetmenin. Çünkü yanlış kararda gidip izleyip düzeltebiliyorsunuz. Bu tabii Anadolu takımlarına yaradı ve İstanbul takımları biraz üzülmüş gibi gözüküyor. Ama doğrusu bu. Çünkü herkes futbolu, sporu adaletli haliyle izlemek istiyor. Tüm bunlardan dolayı bu sezon Anadolu takımlarını üst sıralarda görebiliyoruz."

"SADIK VE BOUTAİB'E TEK ÜZÜLEN BENİM"

"Sadık ve Boutaib aramızdan ayrıldı. Her zaman A, B, C planlarınızın olması gerekiyor ama aynı zamanda transferleri zamanında gerçekleştirmek gerekiyor. Maalesef Türkiye'de olsun, bizim takımımızda da olsun transferler gecikebiliyor. Ve bu benim hiç mutlu olmadığım bir durum. Futbolcuyu satabilirsiniz bu kesinlikle sorun değil. Ama alınacak futbolcular belli, onları daha hızlı takıma katmak gerekiyor. Orada biraz ben üzüntülüyüm işte. Geçen sene de dile getirdim, bu sene de dile getirdim. Şu an evet iki futbolcumuz ayrıldı bizden ve kulübümüz iyi kazanç elde etti. Futbolcular da mutlu tabii. Tek mutlu olmayan teknik direktör Erol Bulut. Çünkü istediğim futbolcular bugüne kadar daha gelmedi."

"İLK HEDEFİM MALATYA'DA BAŞARI"



Benim tabii ki ilk hedefim Evkur Malatyaspor'da başarılı olmak. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Ben şu anda sadece burada başarılı olmayı hedefliyorum. Daha sonrasının planını da zamanı geldiğinde yaparız ama şu an tek amacım Evkur Malatyaspor'da başarılı olmak.

