Erol Evgin: Biz 50 yıllık büyük bir aileyiz - Magazin haberleri

"Biz 50 yıllık büyük bir aileyiz" 0:00 / 0:00

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Sanatçı Erol Evgin, "Bu akşam unutamayacağım konserlerimden birini gerçekleştiriyorum. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen konser alanını doldurdunuz, çok teşekkür ederim. Biz 50 yıllık büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Sanatçı, Yine de Güzeldir Yaşamak" isimli konser şovunda "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti", "Sevdan Olmasa" gibi altın şarkılarının arasında anlattığı müzik yaşamından anılar, anekdotlarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserinin finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan Evgin, "Etme Eyleme" şarkısıyla bis yaptı.