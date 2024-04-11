Erol Evgin'den nostaljik bayram mesajı
Erol Evgin, sosyal medya hesabından çocukları, Nevra Serezli ve Adile Naşit ile olan bir fotoğrafla bayram mesajı Paylaştı
Giriş: 11.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:40
76 yaşındaki ünlü şarkıcı Erol Evgin, sosyal medya paylaşımıyla geçmişe gitti.
Erol Evgin; çocukları, Nevra Serezli ve Adile Naşit ile olan bir fotoğrafı paylaşıp, "Yıllar öncesinden bir bayram hatırası… Murat, Nevra Serezli'nin, Elvan ise Adile Naşit'in kucağında… Renkli ve neşeli bayramlar." ifadelerini kullanarak takipçilerinin bayramını kutladı.
Fotoğraflar: Instagram
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