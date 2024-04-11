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        Haberler Magazin Erol Evgin'den nostaljik bayram mesajı - Magazin haberleri

        Erol Evgin'den nostaljik bayram mesajı

        Erol Evgin, sosyal medya hesabından çocukları, Nevra Serezli ve Adile Naşit ile olan bir fotoğrafla bayram mesajı Paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:40
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        Nostaljik bayram mesajı
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        76 yaşındaki ünlü şarkıcı Erol Evgin, sosyal medya paylaşımıyla geçmişe gitti.

        Erol Evgin; çocukları, Nevra Serezli ve Adile Naşit ile olan bir fotoğrafı paylaşıp, "Yıllar öncesinden bir bayram hatırası… Murat, Nevra Serezli'nin, Elvan ise Adile Naşit'in kucağında… Renkli ve neşeli bayramlar." ifadelerini kullanarak takipçilerinin bayramını kutladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Erol Evgin
        #Nevra Serezli
        #Adile Naşit
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