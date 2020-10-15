Yeni kuşak onu Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi gibi dizilerle tanıdı ancak o bir tiyatro ve Yeşilçam efsanesi... Duayen sanatçı Erol Günaydın 2012'de aramızdan ayrıldı. Peki Erol Günaydın kimdir? Erol Günaydın kaç yaşında öldü? İşte Erol Günaydın'ın oynadığı filmler, diziler, tiyatro oyunları...
EROL GÜNAYDIN KİMDİR?
Erol Günaydın 16 Nisan 1933'te Akçaabat, Trabzon'da doğdu. Tiyatroya Galatasaray Lisesi bünyesinde başlayan Günaydın, İstanbul Şehir Tiyatrolarına Necdet Mahfi Ayral, Reşit Baran, Ahmet Kutsi Tecer ve Haldun Taner'in jüri olduğu sınavı kazanarak tiyatro kariyerine başladı. Başarılı oyuncu, sahneye ilk kez İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun "Andaval Palas" piyesinde canlandırdığı hırsız rolüyle çıktı. 1955'te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda "Papaz Kaçtı" adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına başlamıştır. 1960'ta ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, elli yıllık süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide de oynadı. Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri hâline gelmesini sağlamıştır. Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye uzanan meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden olan sanatçı, 1972'de kurulan Akbank Çocuk Tiyatrosunun yöneticiliğini yaptı. 1977'de kapanana kadar, Dormen Tiyatrosunda birçok oyununda yer alan Günaydın, ayrıca Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunu kurdu.
Gazeteci-yazar Emine Algan tarafından yapılan bir nehir-söyleşi 2007 yılında "İki Kalas Bir Heves" başlığı altında kitaplaştırılmıştır.
EROL GÜNAYDIN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
2 Ağustos 2008'de Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştır. Erol Günaydın 16 Ağustos 2008'de taburcu edildi. Ameliyat edilen Erol Günaydın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, daha sonra genel kontrol için geleceği öğrenildi. Günaydın, Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programına müdavim konuk olarak katıldı. 2004'te Emre Altuğ'un Aşkı Kıyamet ve 2010 yılında Athena'nın Arsız Gönül klibinde oynamıştır. 15 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Erol Günaydın'ın ölümüyle ilgili Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde pnömoni, böbrek yetmezliği, sepsis nedeniyle 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren tedavi gören sanatçı Erol Günaydın, bugün saat 14:45'te, kalp yetmezliği sonucunda vefat etmiştir" denildi. Vefatını kızı Günfer Günaydın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Babamı kaybettik mesajıyla kamuoyuna duyurmuştur. 17 Ekim 2012 tarihinde 79 yaşında hayata veda eden Erol Günaydın, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
EROL GÜNAYDIN'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Namussuzum ki Namusluyum : Nokta Tiyatrosu
Uzun Donlu Kişot : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2005
Yorgun Matador : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
İstanbulu Satıyorum : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
Yaygara Yetmiş : Erol Günaydın
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - Kent Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Müfettiş : Nikolay Gogol - Dormen Tiyatrosu - 1959
Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958
Duvarların Ötesi : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu - 1957
Kleopatra'nın Mezarı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Papaz Kaçtı : Phillip King - Dormen Tiyatrosu - 1955
EROL GÜNAYDIN'IN OYNADIĞI DİZİLER
Köşe Dönücü 1984
Saat Sabahın Dokuzu 1987
İnsanlar Yaşadıkça 1989
Doktorlar 1989
Bir Ömrün Bedeli 1991
Mahallenin Muhtarları 1992
Rüstemin Gazinosu 1993
Çiçek Taksi 1995 Ramazan Ay
Köşe Kapmaca 1996
Tatlı Kaçıklar 1996 Beton Raziye
Bir Demet Kahkaha 2000
Bir Demet Yerli Film 2000
Yeşilçam Denizi 2003
Cennet Mahallesi 2004 Deli Kadir
Geçmiş Zaman Olur ki 2006
Hırsız Polis 2005-2006 Dursun
Sinekli Bakkal 2007 Ali Küçük
Genco (dizi) 2007 Konuk Oyuncu
Akasya Durağı 2008 Ramazan
Balkan Düğünü 2009 Kemal Çavuş
Geniş Aile 2009 Konuk Oyuncu
EROL GÜNAYDIN'IN OYNADIĞU FİLMLER
Yukarı Bak 2009 Carl (Ses)
Güneşi Gördüm 2009
Orada 2009 Erol
Kanal-İ-zasyon 2009
Yedi Kocalı Hürmüz 2009
Balkan Düğünü 2009
Nekrüt 2008
Destere 2008
O Kadın 2007
Beyaz Melek 2007
Sinekli Bakkal 2007
Geçmiş Zaman Olur ki 2006
İlk Aşk 2006
Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi 2006 Artin
Pardon 2004
Ömerçip 2003
Menekşe Koyu 1991
Karartma Geceleri 1990
Herşeyi Bitirdik 1990
Kocakarılar 1990
İnsanlar Yaşadıkça
Süper Baba 1988
Aile Pansiyonu 1987
Biz Doğarken Gülmüşüz 1987
Kuşatma 2 / Şok 1987
Hoşgeldin Ramazan 1987
Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu 1987
Çantada Keklik 1987
Acı Lokma 1986
Ağa Bacı 1986
Gelmeyin Üstüme 1986
Hayroş 1986
Kıratlı Süleyman 1986
Savunma 1986
Yaygara 86 1986
İki Milyarlık Bilet 1986
Bu Muhtar Başka Muhtar 1986
Kocamın Nişanlısı 1986
Duyar Mısın Feryadımı 1985
Ekmek Elden Su Gölden 1985
Herşeyim Sensin 1985
Yavru Kuş 1985
Sessiz Ölüm 1985
Pehlivan 1984
Şaşkın Gelin 1984
Bir Yudum Mutluluk 1982
Renkli Dünya 1980
Dağılın Kazımlar Geliyor 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
Tepedeki Ev 1976
Ayıkla Beni Hüsnü 1975
Canım De Bana 1975
Curcuna 1975
Tokmak Nuri 1975
Diyet 1974
Ben Doğarken Ölmüşüm 1973
Düğün 1973
Hamsi Nuri 1973
Tatlım 1973
Yeryüzünde Bir Melek 1973
Yılmayan Şeytan 1972
Casus Kıran / Yedi Canlı Adam 1970
Vur Patlasın Çal Oynasın 1970
İntikam Yemini 1969
Casus Kıran 1968
Sinekli Bakkal 1967
Çelik Bilek 1967
Yarın Çok Geç Olacak 1967
Eşrefpaşalı 1966
Kibar Haydut 1966
Kovboy Ali 1966
Nuh'un Gemisi 1966
Ölüm Tarlası 1966
Pembe Kadın 1966
Yalnız Adam (Kibar Haydut) 1966
Güzel Bir Gün İçin 1965
İsyancılar 1965
Erkek Sözü 1964
On Güzel Bacak 1964
Varan Bir 1964
Başımı Belaya Sokma 1963
İki Gemi Yan yana 1963
Yedi Kocalı Hürmüz 1963
Battı Balık 1962
Kardeş Uğruna 1961
Yaman Gazeteci 1961
Yeşil Kurbağalar 1960
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