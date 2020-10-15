Yeni kuşak onu Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi gibi dizilerle tanıdı ancak o bir tiyatro ve Yeşilçam efsanesi... Duayen sanatçı Erol Günaydın 2012'de aramızdan ayrıldı. Peki Erol Günaydın kimdir? Erol Günaydın kaç yaşında öldü? İşte Erol Günaydın'ın oynadığı filmler, diziler, tiyatro oyunları...

EROL GÜNAYDIN KİMDİR?

Erol Günaydın 16 Nisan 1933'te Akçaabat, Trabzon'da doğdu. Tiyatroya Galatasaray Lisesi bünyesinde başlayan Günaydın, İstanbul Şehir Tiyatrolarına Necdet Mahfi Ayral, Reşit Baran, Ahmet Kutsi Tecer ve Haldun Taner'in jüri olduğu sınavı kazanarak tiyatro kariyerine başladı. Başarılı oyuncu, sahneye ilk kez İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun "Andaval Palas" piyesinde canlandırdığı hırsız rolüyle çıktı. 1955'te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda "Papaz Kaçtı" adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına başlamıştır. 1960'ta ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, elli yıllık süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide de oynadı. Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri hâline gelmesini sağlamıştır. Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye uzanan meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden olan sanatçı, 1972'de kurulan Akbank Çocuk Tiyatrosunun yöneticiliğini yaptı. 1977'de kapanana kadar, Dormen Tiyatrosunda birçok oyununda yer alan Günaydın, ayrıca Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunu kurdu.

Gazeteci-yazar Emine Algan tarafından yapılan bir nehir-söyleşi 2007 yılında "İki Kalas Bir Heves" başlığı altında kitaplaştırılmıştır.

EROL GÜNAYDIN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

2 Ağustos 2008'de Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştır. Erol Günaydın 16 Ağustos 2008'de taburcu edildi. Ameliyat edilen Erol Günaydın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, daha sonra genel kontrol için geleceği öğrenildi. Günaydın, Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programına müdavim konuk olarak katıldı. 2004'te Emre Altuğ'un Aşkı Kıyamet ve 2010 yılında Athena'nın Arsız Gönül klibinde oynamıştır. 15 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Erol Günaydın'ın ölümüyle ilgili Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde pnömoni, böbrek yetmezliği, sepsis nedeniyle 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren tedavi gören sanatçı Erol Günaydın, bugün saat 14:45'te, kalp yetmezliği sonucunda vefat etmiştir" denildi. Vefatını kızı Günfer Günaydın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Babamı kaybettik mesajıyla kamuoyuna duyurmuştur. 17 Ekim 2012 tarihinde 79 yaşında hayata veda eden Erol Günaydın, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

EROL GÜNAYDIN'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Namussuzum ki Namusluyum : Nokta Tiyatrosu

Uzun Donlu Kişot : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 2005

Yorgun Matador : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

İstanbulu Satıyorum : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Yaygara Yetmiş : Erol Günaydın

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - Kent Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Müfettiş : Nikolay Gogol - Dormen Tiyatrosu - 1959

Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

Duvarların Ötesi : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu - 1957

Kleopatra'nın Mezarı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Papaz Kaçtı : Phillip King - Dormen Tiyatrosu - 1955

EROL GÜNAYDIN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Köşe Dönücü 1984

Saat Sabahın Dokuzu 1987

İnsanlar Yaşadıkça 1989

Doktorlar 1989

Bir Ömrün Bedeli 1991

Mahallenin Muhtarları 1992

Rüstemin Gazinosu 1993

Çiçek Taksi 1995 Ramazan Ay

Köşe Kapmaca 1996

Tatlı Kaçıklar 1996 Beton Raziye

Bir Demet Kahkaha 2000

Bir Demet Yerli Film 2000

Yeşilçam Denizi 2003

Cennet Mahallesi 2004 Deli Kadir

Geçmiş Zaman Olur ki 2006

Hırsız Polis 2005-2006 Dursun

Sinekli Bakkal 2007 Ali Küçük

Genco (dizi) 2007 Konuk Oyuncu

Akasya Durağı 2008 Ramazan

Balkan Düğünü 2009 Kemal Çavuş

Geniş Aile 2009 Konuk Oyuncu

EROL GÜNAYDIN'IN OYNADIĞU FİLMLER

Yukarı Bak 2009 Carl (Ses)

Güneşi Gördüm 2009

Orada 2009 Erol

Kanal-İ-zasyon 2009

Yedi Kocalı Hürmüz 2009

Balkan Düğünü 2009

Nekrüt 2008

Destere 2008

O Kadın 2007

Beyaz Melek 2007

Sinekli Bakkal 2007

Geçmiş Zaman Olur ki 2006

İlk Aşk 2006

Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi 2006 Artin

Pardon 2004

Ömerçip 2003

Menekşe Koyu 1991

Karartma Geceleri 1990

Herşeyi Bitirdik 1990

Kocakarılar 1990

İnsanlar Yaşadıkça

Süper Baba 1988

Aile Pansiyonu 1987

Biz Doğarken Gülmüşüz 1987

Kuşatma 2 / Şok 1987

Hoşgeldin Ramazan 1987

Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu 1987

Çantada Keklik 1987

Acı Lokma 1986

Ağa Bacı 1986

Gelmeyin Üstüme 1986

Hayroş 1986

Kıratlı Süleyman 1986

Savunma 1986

Yaygara 86 1986

İki Milyarlık Bilet 1986

Bu Muhtar Başka Muhtar 1986

Kocamın Nişanlısı 1986

Duyar Mısın Feryadımı 1985

Ekmek Elden Su Gölden 1985

Herşeyim Sensin 1985

Yavru Kuş 1985

Sessiz Ölüm 1985

Pehlivan 1984

Şaşkın Gelin 1984

Bir Yudum Mutluluk 1982

Renkli Dünya 1980

Dağılın Kazımlar Geliyor 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976

Tepedeki Ev 1976

Ayıkla Beni Hüsnü 1975

Canım De Bana 1975

Curcuna 1975

Tokmak Nuri 1975

Diyet 1974

Ben Doğarken Ölmüşüm 1973

Düğün 1973

Hamsi Nuri 1973

Tatlım 1973

Yeryüzünde Bir Melek 1973

Yılmayan Şeytan 1972

Casus Kıran / Yedi Canlı Adam 1970

Vur Patlasın Çal Oynasın 1970

İntikam Yemini 1969

Casus Kıran 1968

Sinekli Bakkal 1967

Çelik Bilek 1967

Yarın Çok Geç Olacak 1967

Eşrefpaşalı 1966

Kibar Haydut 1966

Kovboy Ali 1966

Nuh'un Gemisi 1966

Ölüm Tarlası 1966

Pembe Kadın 1966

Yalnız Adam (Kibar Haydut) 1966

Güzel Bir Gün İçin 1965

İsyancılar 1965

Erkek Sözü 1964

On Güzel Bacak 1964

Varan Bir 1964

Başımı Belaya Sokma 1963

İki Gemi Yan yana 1963

Yedi Kocalı Hürmüz 1963

Battı Balık 1962

Kardeş Uğruna 1961

Yaman Gazeteci 1961

Yeşil Kurbağalar 1960