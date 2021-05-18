Usta sanatçı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Erol Keskin'den acı haber geldi. Usta sanatçının vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.



"EROL BENİM KONSERVATUARIMDI"

Geçtiğimiz yıllarda Hülya Koçyiğit'in "Film gibi Hayatlar" programına konuk olan oyuncu Suna Keskin, eşi Erol Keskin hakkında, "Benim konservatuvarım Erol Keskin’dir. Ondan çok şey öğrendim. Tiyatroya ve hayata dair. Gerçekten ‘keşke’ diyorum. Bütün anlattıklarını kayıt alsaymışım. Maalesef koşturmaktan ve çalışmaktan yapamadım" demişti.

1931 İstanbul doğumlu olan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyununda ve sinema filminde oynamıştı. Ayrıca rejisör ve senarist olarak da görev almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genel sanat yönetmenliği yapmış olan Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin, 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin de sahibidir.

Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne de layık görülmüştür.