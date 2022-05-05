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Haberler Televizyon Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları kimler?
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Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları

Senaryosu ve yönetmenliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaptığı Netflix'in yeni dizisi Erşan Kuneri dizisi için geri sayım başladı. İlgi çekici fragmanıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Erşan Kuneri dizisi Netflix kullanıcıları tarafından, "Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mıdır?" ve "Erşan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir" gibi sorular merak edilip araştırılamaya başlandı. İşte Erşan Kuneri dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarırken dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ERŞAN KUNERİ KİMDİR, GERÇEKTE VAR MI?
Erşan Kuneri, gerçek bir kişi değildir. Erşan Kuneri karakteri, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde de yer alan kurgusal bir karakterdir. Dizide, Erşan Kuneri karakteri erotik film yapımcısı ve yönetmeni olarak anlatılmaktadır.


ERŞAN KUNERİ KONUSU NEDİR?

Dizide, Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri G.O.R.A ve Arif V 216'da boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin; 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüveni anlatılacak.

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin başrol oyuncusu Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Erşan Kuneri'nin 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı!
ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz
Zafer Algöz
Ezgi Mola
Çağlar Çorumlu
Nilperi Şahinkaya
Uraz Kaygılaroğlu
Merve Dizdar
Bülent Şakrak

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