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Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarırken dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu neyi anlatıyor ve oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ERŞAN KUNERİ KİMDİR, GERÇEKTE VAR MI?

Erşan Kuneri, gerçek bir kişi değildir. Erşan Kuneri karakteri, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde de yer alan kurgusal bir karakterdir. Dizide, Erşan Kuneri karakteri erotik film yapımcısı ve yönetmeni olarak anlatılmaktadır.

Dizide, Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri G.O.R.A ve Arif V 216'da boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin; 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüveni anlatılacak.

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin başrol oyuncusu Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Erşan Kuneri'nin 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı!

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu

Merve Dizdar

Bülent Şakrak