Ersay Üner: Pandemide bir süre sadece kendimi dinledim

"Pandemide bir süre sadece kendimi dinledim" 0:00 / 0:00

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Son teklisi "Seni Soruyorlar"ı müzikseverlerle buluşturan sanatçı Ersay Üner, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Yeni projeleri ile ilgili itiraflarda bulunan Üner, iki ayda bir yeni şarkı çıkaracağını söyledi.

Süper FM'de konuşan Ersay Üner, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Pandemi döneminde bir dönem sadece kendimi dinledim ve analiz ettim. Bir şeyler değişiyor ve ne yaparsak yapalım onu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Sonra tekrar üretmeye başladım. Hazırlıklar var şu an. 1 ay sonra yeni şarkı gelecek. Sevdiğiniz eski şarkılarımın akustik kayıtlarını çekip, kendi YouTube kanalımdan yayınlayacağız.

Ayrıca bir de proje albüm üzerinde çalışıyorum. Müzikte bu sene 20. yılımı yaşadığım için proje albümde 20 şarkı üzerinden harekete geçtik. Şu an hangi sanatçılar okuyacak tam olarak belli değil. 'Bebek', 'Sebastian', 'O Sen Olsan Bari' ve birçok şarkım olacak. Bir veya iki şarkıyı da ben kendim seslendireceğim.

Pop müziğin birkaç farklı formu var. Az bir alanda savaşıyorsun ve yeni bir hit üretmeye çalışıyorsun. Zor kısmı bu. Şarkıların nereye geleceğini, finalde nasıl bir kitleye ulaşacağını aşağı yukarı tahmin ediyorum ve hissediyorum. Bir şarkı dinlediğimde onun tutmayacağının garantisini veririm ama tutacağının garantisini veremem.



Yurtdışı hedeflerim de var tabii ama asıl yerim burası. En güzel şeyleri yapabileceğim zamanlardayım. Yurtdışı için keyfine bir şeyler yapabilirim. Duygularımı şarkılarımla kendi ülkemde anlatmayı seviyorum ama oraya bir şey yapacaksam buradan bir şey olmak zorunda. Ülkemi kendi müziğim ile temsil edemeyeceksem yurtdışı projesi yapmam.