Ersin Destanoğlu: İnşallah iki kupayla döneceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Ersin Destanoğlu: İnşallah iki kupayla döneceğiz

Beşiktaş´ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Çok mutluyum. İlk sezonumuzda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu seneyi 2 kupayla kapatma şansımız var. İnşallah 2 kupayla İstanbul´a döneceğiz" dedi

Ersin Destanoğlu: İnşallah iki kupayla döneceğiz

Beşiktaş´ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi kazanılan lig şampiyonluğundan kupa finaline kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KUPALAR KALDIRIRIZ"

Kazanılan lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki kaleci, "Çok mutluyum. İlk sezonumuzda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu seneyi 2 kupayla kapatma şansımız var. İnşallah 2 kupayla İstanbul´a döneceğiz. Bu sezon çok zorlu geçti. 3 günde bir maçlar oynadık. Taraftarsız oynadık, bunun bir burukluğu var içimizde. Çünkü biz, altyapıda taraftarın önünde oynamanın hayalini kurardık. Top toplayıcı olduğumuzda tarafın büyüleyici atmosferi bizi teşvik ederdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda taraftarımızın önünde de kupalar kaldırırız. Çok zorlu geçti. Son haftaya bıraktık ama böyle daha anlamlı ve güzel oldu. Hocamız, Utku abi ve benim arkamda durdu. Ondan aldığımız güvenin karşılığını sahada iyi mücadele ederek vermeye çalıştık. Verdiğimizi de düşünüyorum. Şampiyonlukla taçlandırdık. Hocamıza da yönetime de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"RIDVAN İLE BERABER ŞAMPİYONLUK YAŞAMANIN HAYALİNİ KURUYORDUK"

Beşiktaş´ın bir diğer genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile yıllardır hayaller kurduklarını ve bunları gerçekleştirmeye başladıklarını ifade eden Ersin Destanoğlu, "Biz Rıdvan´la 12 yaşından beri beraberiz. Beraber oynamanın, şampiyonluk yaşamanın hayalini kuruyorduk. Gerçekleştirdik. Daha çok hayallerimiz var. Yavaş yavaş onları da Beşiktaş forması altında gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIĞIM SÜRECE A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bir gün A Milli Takım forması giyeceğine inandığını vurgulayan Destanoğlu, "Perşembe günü Ümit Milli Takımın kampına katılacağım. Yine milli takım forması altında mücadele ediyorum. Hocamız bizi ne zaman uygun görürse çağıracaktır. Ben elimden geleni yaptığım sürece A Milli Takım formasını giyeceğimi düşünüyorum. Yeteri ben sahada iyi performans göstereyim. Milli armayı nerede taşırsak önemli" şeklinde konuştu.

İki kupa ile sezonu tamamlayacaklarını söyleyen genç kaleci, "Ligi bitirdikten sonra buraya daha hazır çıkabileceğiz. Lig çok stresli geçti. 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. Yarın, kupayı da alıp Vodafone Park´ta iki kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ve Aboubakar konuştu: Burada kalmak isterim
FUTBOLVe Aboubakar konuştu!
'Birileri' çıktı, Beşiktaş şampiyon oldu! - Haberler
FUTBOL'Birileri' çıktı, şampiyonluk geldi!
Mustafa Cengiz'in planı ortaya çıktı: Şampiyon olsa aday olacaktı!
FUTBOLŞampiyon olsa aday olacaktı!
Fenerbahçe yeni sezon için gaza bastı!
FUTBOLFenerbahçe gaza bastı!
Atiba: 1 yıl daha kalmak istiyorum
FUTBOL"1 yıl daha kalmak istiyorum"
Ghezzal ve Rosier'den Beşiktaş açıklaması!
FUTBOL"Kalmak isteriz"
Ghezzal'in evraklarının TFF'ye yetiştirilmesi, ligin kaderini değiştirdi!
FUTBOLLigin kaderini değiştiren an
Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı ismi Altay Bayındır
FUTBOLFenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay
Larin: Avrupa'yı isterim
FUTBOLLarin'den Avrupa sözleri
Teknik direktör Ümit Karan: Menemenspor'la yol ayrımına geldik
FUTBOL"Menemenspor'la yol ayrımına geldik"