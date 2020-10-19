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Ersin Tatar, 7 Eylül 1960 yılında Lefkoşa'da doğmuş, Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçidir. Aynı zamanda mevcut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. İşte Ersin Tatar'ın hayatı...

ERSİN TATAR KİMDİR?

31 Ekim 2018’den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Bundan önce 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev aldı. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak katılmıştır.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Ersin Tatar, 7 Eylül 1960'ta Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa’da doğdu. Babası muhasip ve siyasetçi Rüstem Tatar, annesi ev hanımı Canev Tatar'dır. Köşklüçiftlik İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra 1971-1974 yıllarında İngiliz Okulu'nda eğitim gördü. 1974'te Kıbrıs Harekâtı sonrasında okulun güneyde kalmasıyla birlikte eğitimine yatılı olarak İngiltere'de, Londra'daki Forest School'da devam etti, liseyi 1979'da burada tamamladı. 1982'de Cambridge Üniversitesinden iktisat alanında mezun oldu.

KARİYERİ

Tatar, ilk olarak 1982-86 yılları arasında Price Waterhouse şirketinin İngiltere’deki Merkez Ofisi'nde çalıştı. Burada mali müşavir unvanını ve hesap uzmanlığı eğitimini aldı.

Daha sonra Asil Nadir'e ait PollyPeck firmasında 1986-1990 yılları arasında Finansman Müdürü olarak görev aldı. Asil Nadir'in basın işlerine girmesiyle birlikte 1990'da Türkiye'deki Show TV ve Cine5 kanallarının kuruluşunda Genel Müdürlük yaptı.[1] 1991-92 yıllarında Ankara’daki FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş.’de Finasman Müdürü olarak çalıştı. 1992-2001 arasında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük görevinde bulundu. 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel televizyon kanalı Kanal T’yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

1990'larda Doğan Harman ve Hüseyin Macit Yusuf ile Kıbrıslı dergisini yayımladı, sonrasında Özer Hatay'la birlikte Kıbrısım dergisini çıkardı. 2001-2003 yılları arasında Yenicami Ağdelen kulüp başkanlığı yaptı. 2000'li yıllarda Halkın Sesi gazetesinde haftalık olarak "Uzman Görüş" köşesinde makaleleri yayımlandı. Aile şirketi olarak Tatar&Co Bağımsız Dış Denetim firmasında çalıştı ve ortak olarak yer aldı.

SİYASİ KARİYERİ

5 Mayıs 2009 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı görevine başladı. Bu dönemde ayrıca UBP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürüttü. 2013 yılında, hükümetin güvenoyu alamaması ile Tatar'ın kabinedeki görevi de son buldu.

27 Ekim 2018 tarihinde yapılan UBP Kurultayı'nda 2592 oy alarak birinci oldu ve 2005 oy olarak ikinci olan mevcut Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile birlikte ikinci tura kaldı. 31 Ekim 2018 tarihinde UBP Kurultay Divan Kurulu tarafından, ikinci tur seçimi yapılmaksızın Genel Başkan olarak seçildiği ilan edildi. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda %32.5 oy alarak ikinci tura kaldı. 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan ikinci turda %52 oy oranıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçildi