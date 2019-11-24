Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu maçın ilk yarısında gelen penaltı kararının ardından Malatyalı seyirciler tepki gösterdi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu sırada Fenerbahçe yedek kulübesine yabancı maddeler atıldı. Yedek kulübesinin önünde bulunan teknik direktör Ersun Yanal'ın başına plastik bir su şişesi isabet etti. Tecrübeli teknik adam ellerine açarak tribünlere tepki gösterdi.
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