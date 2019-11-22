Fenerbahçe'deki ilk dönemi olan 2013-14 sezonunda kulübün en erken şampiyonluklarından birini yaşatan Ersun Yanal üçte birlik kısmı geride kalan sezonla ilgili planlarını yaptı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre 12. haftada Yeni Malatya, 13. haftada Göztepe deplasmanlarına konuk olacak sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı ilk yarı bitmeden maç başına 2 puan ortalamayı yakalamak istiyor.

11 haftada 6 galibiyet 2 beraberlikle 20 puan toplayan Fenerbahçe'de bu puandan memnun olmayan Yanal, ilk yarı sonunda liderlik için 2 puan ortalamasının yeteceğini düşünürken devre arası kampından sonra vitesi artırmayı planlıyor. Ligde şampiyonluk yarışında olması tahmin edilen rakiplerinin de şimdiye kadar beklentilerin altında kalması nedeniyle deneyimli çalıştırıcının ikinci devrede puan ortalamasını 2,2 civarına çekerek şampiyonluk ipini yine göğüslemeyi hedefliyor.