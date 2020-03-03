Ersun Yanal'ın Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün yine şehidimiz var. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bu atmosferde futbol oynamak hepimizin canını yakıyor. Burada futbol konuşmak aslında, bir veda konuşması olacak ama yaşadığımız süreci de iyi anlamak lazım. Fenerbahçe'de nerede ihtiyaç olursa orada olurum. Zor şartlar altında göreve geldim, zor şartlar altında gidiyorum. Fenerbahçe birçok kupa, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da savaştı. Hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Ben maalesef bu yapılanları Başkan Ali Koç'a yapılan bir şey olarak görüyorum ve bu düşünceye engel olamıyorum. Taraftarımız destek olmalı. Fenerbahçe'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Biz her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde olacağız. Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bunu camiamız doğru anlar ve analiz ederse sorunlar hızlı ve çabuk çözülecektir. Alanyaspor, hatta Trabzonspor maçından başlayarak süregelen bu konuşmalarımız, benim bırakmamla düzelecekse hiç düşünmem. Bu süreçte hiçbir talebim olmamıştı, olmaz da. Her zaman büyük bir desteğin oluşması gerekiyor. Sporun evrensel değerlerinde daha geniş bakmamız gerekiyor. Eğlence sektöründe olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray... Bunlar birbirleriyle rekabet içinde olacaktır, olmalı. Dünyayla yarışmamızın şartlarında bu var. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe taraftarlarına, başkanımıza ve camiamıza destek olmaktan başka bir şey yok elimde."