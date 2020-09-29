ERTA ve TÜYİD'den IR & IR Platformu

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Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) iş birliği ile “ERTA - TÜYİD IR & IR Platformu” oluşturuldu.

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk’un Eş Başkanlığında yürütülecek IR & IR Platformu, ihraççı şirketlerle yatırımcıların arasındaki iletişimi güçlendirmek üzere ortak bir dil sunan Entegre Raporlamanın Türkiye'de yaygınlaştırılmasını ve raporlama sürecinin geliştirilmesini teşvik etmek misyonuyla kuruldu.

İş birliğinin amacı ise kurumsal raporlamaya yön veren en kilit paydaşların başında gelen yatırımcılar ile ihraççı şirketlerin ortak ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir düşünce ve raporlama sistemini geliştirmek üzere farkındalık yaratmak, yol göstermek ve desteklemek olarak belirlendi.

Bu çerçevede Platform’un hedefi, şirketlerin, yatırım kurumlarının ve sermaye piyasamızın gelişimine ve yatırımcı güveninin sağlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, iş dünyasında yaşanan değişim ve dönüşüm ile birlikte paydaşların şirketlerden beklentileri de değişmeye başladığını ifade ederek, "Yatırımcılar, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetsel performanslarının orta ve uzun vadede finansal değer yarattığının artık daha çok farkındalar. Kurumların, finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetsel risklerini şirket stratejisi ve operasyonlarına entegre edebilmeleri, ve kurumsal raporlarını da bu kapsamda hazırlamaları bekleniyor. Yatırımcıların bu beklentilerine cevap veren “Entegre Raporlama”, entegre düşünce yapısını ve değer yaratma anlayışını benimsemiş kurumların faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." dedi.

Aras, "ERTA ve TÜYİD iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, IR & IR Platformu ile, yatırımcılar ve kurumlara ortak bir dil sunan Entegre Raporlama konusunda, hem yatırımcılar hem de kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmayı ve kurumların deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şirketler, yatırım kurumları ve sermaye piyasamıza önemli katkılar sağlamayı amaçlayan bu platformun oluşumunda TÜYİD ile iş birliği yapmaktan ve birlikte değer yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu



TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk ise sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek yatırımcılar tarafından sahiplenen ana paydaş grubu olarak öne çıktığını belirtti.

Selçuk, "Operasyonel ve finansal verilerin yanı sıra giderek artan oranda çevresel, sosyal ve yönetişim göstergeleri yatırım kararlarına entegre ediliyor. Entegre Raporlama, sürdürülebilirlik unsurlarını finansal metriklere dönüştürmek suretiyle yatırım kararlarının alınmasında önemli bir yol gösterici. ERTA-TÜYİD IR & IR Platformu ile şirketlerimizin entegre düşünce ve raporlama sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. TÜYİD olarak şirketlerimiz ve sermaye piyasalarımızın gelişimi açısından büyük önem arz eden ve dünyada bir ilk olan bu iş birliğine imza atmaktan ötürü son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı