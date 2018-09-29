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Ertuğrul Sağlam: "Takım olarak birbirimize yardım eden anlayışta değiliz"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takım olarak birbirimize yardım eden anlayışta değiliz” diye konuştu

29 Eylül 2018 Cumartesi, 23:07 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig’in. 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, amaçlarının iyi mücadele etmek olduğunu ifade ederek, “Futbol adına güzel şeyler ortaya koyup 2 haftalık hem Göztepe hem Konya maçındaki olumsuz gidişatı ortadan kaldırmak gelecek adına güzel bir başlangıç yapabilmek için sahaya çıktık. 30 dakikaya baktığımız zaman oyunda denge vardı. Net pozisyon vermedik. Bizim bir iki tane önde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Golden sonra denge de gitti ama ikinci yarı 1-0’lık durum karşısında daha ciddi bir reaksiyon gösterip skoru dengelemek için mücadele koymamız gerekiyordu. İkinci yarı bizim adımıza iyi geçmedi. Ofansif anlamda pozisyon bulmamız gerekiyordu. Bunları yapamadık. Son birkaç haftadaki pozisyon bulma üretkenlik anlamında eksiklerimiz var. Fenerbahçe maçında zaaflarımız ve eksiklerimiz vardı. Şöyle bir gerçek var ki, bizim daha fazla pozisyon bulmamız gerekir. Daha pozitif oynamamız gerekir. Aslında bunu yapacak oyuncu kalitesi ve özellikleri var. Takım oyunuyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu çözecek olan insan da biziz. Bundan sonraki çalışmalarımız, incelemelerimiz bu doğrultuda olacak. Rize maçıyla içinde bulunduğumuz bu skor anlamındaki sıkıntılardan çıkartacak şeyler yapacağız. Milli takım arasında izleyenlere daha keyif veren takım haline gelmenin çalışmalarını yapmamız gerekir. Zaman zaman bu tür sıkıntılı süreçler oluyor. Önemli olan süreçleri iyi değerlendirip dersler çıkartıp geleceğimizi yönlendirmek. Bizim bunu yapabilecek tecrübe ve yeteneğimiz var. Rizespor karşısında maçı kazanıp kötü gidişatı durdurmak ve daha kaliteli oyun oynayacak çalışmaları yapmak. Bugün ilk yarının belli bölümünde futbol adına bir şeyler yaptık ama ikinci yarı üzüldüğümüz bir yarı oldu” ifadelerini kullandı.

“SAKATLIKLAR KADROMUZU DARALTTI”

Çok geniş bir kadroları olmadıklarını belirten Sağlam, “Baktığımız zaman Sakıb’ın Oğuzhan’ın ve Hasan’ın yaşadığı sakatlık problemi geniş olmayan kadromuzu daralttı. Hamle yapma açısından elimiz kolumuz rahat değil. O yüzden bu süreci bu kadroyla geçirmek zorundayız. Hakem gördü, görmedi haklı haksızdı bilmem ama VAR da gelse farklı sistem de gelse bu hakemlerin değerlendirmelerinde bir tarafa doğru kayıyor. Çok fazla burayı deşmemek lazım. Türk futbolunun gerçeği bu” dedi.

“TAKIM OLARAK BİRBİRİMİZE YARDIM EDEN ANLAYIŞTA DEĞİLİZ”

Bilal Başacıkoğlu gibi yetenekli oyuncuları olduğunu anlatan Sağlam, “Bilal’in bireysel anlamda futbola bakış açısı değerlendirmesi ve kendini geliştirmesi. Takım oyunuyla da alakalı oyuncuların birbirini desteklemesi gerekir. Aslında ben Bilal özelinde bunu konuşmak istemiyorum ama takımımızda bir çok yetenekli oyuncu var. Takım olarak biz birbirimize yardım eden bir anlayışta değiliz” şeklinde konuştu.

“TAKIMA BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM”

Bu takıma başarılı olmak için geldiğini söyleyen Ertuğrul Sağlam, “Bu takımı başarılı hale getirecek değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Umut demek ki diğer oyunculardan önde ki, biz de onu oynatıyoruz. İlerleyen süreçte diğer arkadaşlar da öne geçip formayı alabilir” sözlerini sarf etti.

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