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        Erzan davasında zorla getirme kararı

        Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı. Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'nun zorla getirilmesine hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:55
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        Erzan davasında zorla getirme kararı
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        Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı.

        İHA'nın haberine göre mahkeme, Erzan’ın eski genel müdürü ile genel müdür yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca Fatih Terim, Fernonda Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

        Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katıldı.

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        "EV HAPSİ CEZASI ALMAK İSTİYORUM"

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım” dedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklar Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu’nun zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına hükmetti.

        TEKRAR İFADE VERECEKLER

        Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına karar veren heyet, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 20 kişinin ise şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti.

        Mahkeme ayrıca, müşteki sanık Süleyman Aslan’ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmederek duruşmayı 21 Nisan tarihine erteledi.

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