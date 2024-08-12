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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da çilek ve böğürtlen festivali | Son dakika haberleri

        Erzincan’da ilk kez çilek ve böğürtlen festivali düzenlendi

        Erzincan'da "1. Geleneksel Çilek ve Böğürtlen Festivali" düzenlendi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı festivalde konser, doğa yürüyüşü, çilek ve böğürtlen bahçelerinde gezi etkinlikleri gerçekleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:35
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        Erzincan'da çilek ve böğürtlen festivali
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        Erzincan'da "1. Geleneksel Çilek ve Böğürtlen Festivali" düzenlendi.

        Merkeze bağlı Tatlısu köyünde düzenlenen festival, köyde çilek ve böğürtlen üretimi gerçekleştirilen Fikret Ateş ve Cevdet Kurt tarafından organize edildi.

        Festivale Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Renkli görüntülere sahne olan festivalde konser, doğa yürüyüşü, çilek ve böğürtlen bahçelerinde gezi gibi etkinlikler düzenlendi.

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        #Böğürtlen
        #çilek
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        #Erzincan
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