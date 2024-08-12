Erzincan'da çilek ve böğürtlen festivali

Erzincan'da "1. Geleneksel Çilek ve Böğürtlen Festivali" düzenlendi.

Merkeze bağlı Tatlısu köyünde düzenlenen festival, köyde çilek ve böğürtlen üretimi gerçekleştirilen Fikret Ateş ve Cevdet Kurt tarafından organize edildi.

Festivale Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde konser, doğa yürüyüşü, çilek ve böğürtlen bahçelerinde gezi gibi etkinlikler düzenlendi.