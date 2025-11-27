Erzincan'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Giriş: 27.11.2025 - 02:55 Güncelleme: 27.11.2025 - 02:55
Ş.Y. (22) idaresindeki otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'nda E.B'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile S.B. (29) ve E.B. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ