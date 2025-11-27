Habertürk
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 02:55 Güncelleme: 27.11.2025 - 02:55
        Erzincan'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
        Ş.Y. (22) idaresindeki otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'nda E.B'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile S.B. (29) ve E.B. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Erzincan
        #erzincan haber
        #yerel haber
