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Erzincan'da lise öğrencileri gezen tavuk yumurtası ve sebze üretiyor

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulama derslerinde sebze yetiştirip gezen tavuk yumurtası üretiyor. Öğrencilerin ürettiği gıda maddeleri ise vatandaşlara satılıyor. Buradan elde edilen gelir de hem yeni üretimin yapılmasına hem de öğrencilere harçlık olarak kullanılıyor

Erzincan'da liseliler yumurta ve sebze üretiyor
AA

Erzincan'da teknik eleman yetiştirmek için 1927'de Tali Ziraat Mektebi olarak kurulan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler şimdi tarım, laboratuvar, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde imzalanan "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği ise Gençlerde" projesiyle lisenin tarım bölümü öğrencileri okulun serasında sebze yetiştiriyor, hayvan yetiştiriciliği bölümü öğrencileri ise gezen tavuk yumurtası üretiyor.

UYGULAMALI EĞİTİM ALIYORLAR

Öğrenciler, sınıflardaki teorik derslerin ardından serada ellerinde çapalarla uygulamalı eğitim görüyor. Kanatlı hayvan alanları, tarım aletleri atölyesi ve tarım laboratuvarları gibi alanlarda da liseliler uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencilerin ürettiği gıda maddeleri ise vatandaşlara satılıyor. Buradan elde edilen gelir de hem yeni üretimin yapılmasına hem de öğrencilere harçlık olarak kullanılıyor.

"NİTELİKLİ, BİLGİLİ VE İYİ EĞİTİMLİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okulda mevsimsel şart ve duruma göre farklı ürünler yetiştirildiğini söyledi. Açılan bölümlerin öğrenci sayısına olumlu yansıdığını dile getiren Gün, "Özellikle bu sektörde çalışacak insanları daha nitelikli, bilgili ve iyi eğitimli yetiştirmek istiyoruz. Verimi artırabilmek için eğitimli insanları çoğaltmak, bu sektörde çalışan gençlerin istihdamını bu yöne kanalize etmek istiyoruz. Bu yüzden de okulumuzun uygulama alanı çok önemlidir." dedi.

"ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYORUZ"

Okullarında yaz kış demeden üretimin yapıldığını dile getiren Gün, "Erzincan'da sıfırın altında 12-13'e kadar düşen hava sıcaklığında ürünler elde ediliyor. Ürünleri döner sermaye vasıtasıyla vatandaşla buluşturuyoruz. Edilen geliri ise yine burada çalışan öğrencilerimize harçlık olarak veriliyor. Kanatlı hayvan barınaklarında öğrencilerimiz hem uygulama hem de gelecekle ilgili teoriği pratiğe çevirebilme yeteneği kazanıyor" diye konuştu.

"RAHATLIKLA KENDİ İŞLETMELERİNİ KURABİLECEKLER"

Lisenin öğretmenlerinden Muzaffer Kıvanç da öğrencilere tohumdan hasada kadar geçen süreçte tüm işlemlerin uygulamalı öğretildiğini belirtti. Şu anda okulun serasında öğrencilerle yetiştirdikleri kıvırcık, fındık turp, yeşilsoğan ve dereotunun bulunduğunu ifade eden Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocak ayında hasat bittikten sonra artık fide dönemine geçiyoruz. Geçen yıl 90 bin fide yetiştirdik ve çiftçilerimize satışını yaptık. Bu yıl 100 bin fide hedefliyoruz. Fide satışımız bittikten sonra da yazın sırık domates ve salatalığımız oluyor. Bunları yetişme sürecini öğrencilerimiz bire bir öğreniyor. Mezun olduktan sonra da rahatlıkla kendi işletmelerini kurabilecekler."

"OKULDA ÇALIŞTIĞIMIZDA BİZE HARÇLIK VERİLİYOR"

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Furkan Budak ise derslerde gördükleri teorik eğitimi arazi ve serada pekiştirmenin kendilerini geliştirdiğini söyledi.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu dile getiren Budak, "Burada öğrendiğimizi kendi arazilerimizde, orada öğrendiklerimizi de okulda yapabiliyoruz. Okulda çalıştığımızda bize harçlık veriliyor. Onunla da aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz." dedi.

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