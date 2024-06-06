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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da park halindeki otomobil yandı | Son dakika haberleri

        Erzincan'da park halindeki otomobil yandı

        Erzincan'da park halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:53
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        Erzincan'da park halindeki otomobil yandı
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        Erzincan'da Fatih Mahallesi 708 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

        KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

        Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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        #Erzincan
        #otomobil yangını
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