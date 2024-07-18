Büyük acı! Ev bakmaya gitmişti!
Erzincan'da daire bakmak için gittiği 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen 67 yaşındaki Haydar Pınar hayatını kaybetti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu
Erzincan'da olay, dün akşama doğru Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar Pınar (67) inşaatı tamamlanmak üzere bulunan binadaki dairelere bakmak için gitti.
ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAY YERİ İNCELEMEDE BULUNDU
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Vefat eden Haydar Pınar’ın cenazesinin yarın, Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defnedileceği öğrenildi.