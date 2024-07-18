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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan haberleri: Büyük acı! Ev bakmaya gitmişti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Büyük acı! Ev bakmaya gitmişti!

        Erzincan'da daire bakmak için gittiği 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen 67 yaşındaki Haydar Pınar hayatını kaybetti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:38
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        Büyük acı! Ev bakmaya gitmişti!
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        Erzincan'da olay, dün akşama doğru Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar Pınar (67) inşaatı tamamlanmak üzere bulunan binadaki dairelere bakmak için gitti.

        ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        OLAY YERİ İNCELEMEDE BULUNDU

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Vefat eden Haydar Pınar’ın cenazesinin yarın, Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defnedileceği öğrenildi.

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