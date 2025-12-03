Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Erzincan haberleri: Yaban keçisi vuranlara otomobil parası gibi ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaban keçisi vuranlara otomobil parası gibi ceza

        Erzincan'da, doğa hayatını korumak amacıyla yapılan denetimlerde ekipler tarafından durdurulan şüpheli araçta vurulmuş bir yaban keçisi ve 3 tüfek ele geçirildi. Konuyla alakalı 2 şüpheliye 970 bin 827 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaban keçisi vuranlara otomobil parası gibi ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yahşiler Köyü yakınlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak denetiminde şüpheli bir araç durduruldu.

        ÜÇ AV TÜFEĞİ BULUNDU

        İHA'daki habere göre araçta yapılan aramada, vurulmuş bir yaban keçisi ve 2’si yivli olmak üzere 3 tüfek bulundu.

        970 BİN 827 BİN TL CEZA

        Kaçak avcılık yaptıkları değerlendirilen araçtaki 2 şüpheliye ilgili kanunlar kapsamında toplam 970 bin 827 TL idari para cezası uygulandı, silahlara ise el konuldu.

        DENETİMLER DEVAM EDİYOR

        Avlanması yasak olan, nesli tehlike altında bulunan dağ keçilerinin ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin bölgede aralıksız sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzincan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz