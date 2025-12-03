Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yahşiler Köyü yakınlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak denetiminde şüpheli bir araç durduruldu.

ÜÇ AV TÜFEĞİ BULUNDU

İHA'daki habere göre araçta yapılan aramada, vurulmuş bir yaban keçisi ve 2’si yivli olmak üzere 3 tüfek bulundu.

970 BİN 827 BİN TL CEZA

Kaçak avcılık yaptıkları değerlendirilen araçtaki 2 şüpheliye ilgili kanunlar kapsamında toplam 970 bin 827 TL idari para cezası uygulandı, silahlara ise el konuldu.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Avlanması yasak olan, nesli tehlike altında bulunan dağ keçilerinin ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin bölgede aralıksız sürdüğü belirtildi.