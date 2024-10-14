Esnafın 'Berber Dede'si

ERZİNCAN'da berber Ertuğrul Can (88), 12 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığı mesleğini 76 yıldır sürdürüyor. Her sabah bisikletle iş yerine giden Can, akşam saatlerine kadar çalışıyor. Esnafın 'Berber Dede' dediği Ertuğrul Can, "Gençlikte berberliğim çok iyiydi, müşterim çoktu, şimdi günde 2-3 kişi ya geliyor ya gelmiyor. Artık yaşlandık, ben de zaten iş yerine vakit geçirmek için geliyorum" dedi.

İnönü Mahallesi'nde oturan evli ve 3 erkek çocuk babası, 7 torun sahibi Ertuğrul Can, henüz 12 yaşındayken berber olan babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Babasıyla sırt sırta veren Can, askerlikte de mesleğini sürdürdü. Babasından sonra da mesleğini devam ettiren Can, Bağ-Kur'dan emekli olmasına rağmen mesleğini bırakmadı. Sabah saatlerinde evinden bisikletiyle yola çıkan Can, kent merkezindeki iş yerini açıyor. Günlük hazırlıklarını tamamlayan Can, akşam saatlerine kadar müşterilerine hizmet ediyor.