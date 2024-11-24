Erzincan'da eğitim- öğretime bir gün ara verildi

ERZİNCAN’da etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile Erzincan’da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilik resmi hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada: “Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım 2025 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak” ifadelerini kullandı.