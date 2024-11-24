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        Erzincan'da eğitim- öğretime bir gün ara verildi

        ERZİNCAN'da etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:00
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        Erzincan'da eğitim- öğretime bir gün ara verildi
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        ERZİNCAN’da etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

        Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile Erzincan’da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Valilik resmi hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada: “Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım 2025 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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