Erzincan'da karda yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi; okullar yarın da tatil (2)
OKULLARYARIN DA TATİL Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.
OKULLARYARIN DA TATİL
Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak” denildi.
516 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Erzincan merkez ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Erzincan genelinde toplam 516 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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