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        Erzincan'da karda yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi; okullar yarın da tatil (2)

        OKULLARYARIN DA TATİL Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:40
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        Erzincan'da karda yolda kalan 1000 kişi yurtlarda misafir edildi; okullar yarın da tatil (2)
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        OKULLARYARIN DA TATİL

        Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak” denildi.

        516 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Erzincan merkez ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Erzincan genelinde toplam 516 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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