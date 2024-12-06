7 kilometrelik taş yoldaki tüneller buz sarkıtlarıyla doldu

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda inşasına başlanan, devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlanan, irili ufaklı tünellerin bulunduğu 7 kilometrelik taş yol, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Tünellerden sarkan buzların temizliği için çalışma başlatıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda yöre halkı tarafından taş yol inşasına başlandı. Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını yöre halkının el aletleriyle oyduğu taş yolda, çalışma 130 yıl sürdü. Devletin de verdiği destekle taş yol, irili ufaklı 38 tünelle 2002 yılında tamamladı. Araçların geçebileceği şekilde genişletilen yolla Kemaliye, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlandı.

Kemaliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Erdoğan, taş yoldaki tüneller içinde 1,5-2 metre uzunluğunda sarkıtlar oluştuğunu söyledi. Erdoğan, sarkıtların tehlike oluşturmaması için Karayolları Şubesi ekipleri ile kırma ve temizleme işlemi yaptıklarını bildirdi.

'BÖYLE BİR SOĞUK GÖRMEDİM'

Fuat Aydınlık (74) "Tahmin ediyorum uzun zamandan beri böyle bir soğuk görmedik. Gece eksi 11 dereceleri gördük, Sular dondu. Yaşam şartları çok zor. 74 yaşındayım; şimdiye kadar böyle bir soğuk görmedim. Çarşıya bile gidemiyoruz. Çok soğuk. Dağlar hep kar. İnşallah havalar açar da bizde rahatlarız" dedi.